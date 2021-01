Malgré la crise sanitaire, la Biscuiterie de Chambord ne manque pas de projets

La Biscuiterie de Chambord, dans le Loir-et-Cher, vient de nouer deux partenariats avec des entreprises locales pour lancer des produits locaux salés et sucrés. Et la PME lance la construction d'un nouvel atelier de production à Maslives.

C'est une entreprise bien connue du Centre-Val de Loire depuis plus de quarante ans : la Biscuiterie de Chambord se porte bien, malgré la crise sanitaire et économique, et lance plusieurs projets.

Un partenariat avec le chocolatier Max Vauché

Depuis quelques semaines, l'entreprise a lancé un nouveau biscuit sucré, en partenariat avec Max Vauché, chocolatier installé depuis 1986 dans le Loir-et-Cher : les deux entreprises ont créé un biscuit nappé au chocolat. "Le but est de mettre en avant notre savoir-faire, artisanal et local", explique le directeur général de la Biscuiterie de Chambord Jonathan Chigot, invité de La Nouvelle Eco sur France Bleu Orléans ce mercredi.

Association entre la Biscuiterie de Chambord (Jonathan Chigot) et Max Vauché (maître chocolatier) - DR

Et un avec Martin Pourret, à Orléans

Autre partenariat : avec la célèbre marque Martin Pourret, entreprise historique d'Orléans. La Biscuiterie de Chambord a lancé un biscuit salé à la moutarde d'Orléans (pour l'apéritif), dans la même démarche.

"Pour le moment, il est vendu dans nos boutiques respectives et dans les épiceries fines" (il y en a huit dans la région, pour la Biscuiterie de Chambord, dont une à Orléans, rue Jeanne d'Arc), mais bientôt, on le trouvera en grande surface, indique Jonathan Chigot. Objectif : produire 50.000 boîtes de biscuits salés à la moutarde par an.

Un nouveau site de production en 2021 à Maslives

La Biscuiterie de Chambord l'assure, elle "va bien, même si 2020 n'a pas été la meilleure année évidemment". Pour preuve, le projet de construire un nouveau site de production de 3500 mètres carrés, à Maslives, à côté du site de production historique du "Palet Solognot", est maintenu. Les travaux devraient démarrer au printemps 2021.