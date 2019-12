Malgré la grève, "l'effervescence de Noël est arrivée dans les commerces" à Bordeaux

Bordeaux, France

L'agitation sociale de ces derniers jours, sur fond de rejet de la réforme des retraites, n'encourageait pas franchement l'esprit de Noël à s'installer. Mais la comparaison avec la mobilisation des gilets jaunes l'an dernier s'arrête là pour la fin d'année 2019, selon Christian Baulme, président de la Ronde des Quartiers, association de commerçants bordelais, invité de France Bleu Gironde, ce jeudi matin. "L'effervescence est arrivée dimanche dernier, explique-t-il, c'est la pleine ferveur, je crois que c'est parti. Le dernier week-end avant les vacances va être magique, pour tout le monde".

La morosité n'aura donc pas pénalisé le commerce jusqu'au bout. "On est à Bordeaux, on est en province. Paris ne fait pas la France. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Il y a de la morosité mais ça circule. Il y a des bus, il y a des trams", décrypte Christian Baulme. Conséquence : le cru 2019 s'annonce plutôt bon, quasiment à la hauteur de 2017 qui a pourtant été une année record. Seul point négatif : Bordeaux ne capte pas la clientèle de touristes qui ne peut pas voyager à cause de la grève.