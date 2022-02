Malgré la hausse du prix de l'essence, le plein au Luxembourg reste rentable pour beaucoup de frontaliers

1€50 le litre de diesel, 1€553 le sans plomb 95 et 1€645 le SP98. Des prix qui auraient pu correspondre à ceux que l'on déboursait en France il y a encore quelques mois. Sauf qu'avec la flambée du prix de l'essence, ce sont les tarifs que l'on retrouve aujourd'hui de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg. En France, comme en Moselle, tablez plutôt sur une moyenne d'1€726 le diesel, 1€798 le SP95 (1€769 le E10) et 1€858 le SP98.

Le "tourisme à la pompe" a toujours la cote

Malgré ces records de plus en plus pulvérisés, les frontaliers continuent d'affluer par milliers quotidiennement pour remplir leurs réservoirs. "Il y a toujours une vingtaine de centimes d'écart et c'est donc encore plus intéressant ici", confie Christophe, venu mettre quelques litres dans une station de Frisange, à la frontière luxembourgeoise. "Ça reste plus cher de l'autre côté", ajoute Isabelle, de Yutz.

De manière générale, le trajet reste largement rentable pour les habitants du secteur de Thionville et du nord du département. C'est au-delà que ça commence à se compliquer. En partant de Metz par exemple, avec un véhicule standard, le prix déboursé par le plein + le trajet aller-retour est à peine plus intéressant que si vous vous arrêtez à une station messine. Et ça, Astrid l'a bien compris. Elle ne vient uniquement parce que "les cigarettes restent largement moins chères, mais il ne faut pas venir juste pour l'essence".

Attention quand même à l'avenir

Mais la situation des Messins pourrait à terme devenir celle des nord-mosellans si la hausse continuait à ce rythme. Armé de ses 3 jerricans, ce Thionvillois surveille la situation de très près. "Pour l'instant, ça reste avantageux, mais l'écart se réduit donc ça va sûrement devenir de moins en moins intéressant." Même constat dans la station d'en face pour Béatrice qui lâche le mot que tout le monde a en tête : "c'est cher, même au Luxembourg".