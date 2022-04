Malgré la hausse du prix de l'essence, les Bordelais de Yescapa confiants sur la location de camping-cars

Louer un fourgon aménagé, un van ou un camping-car pour partir en vacances... L'idée a fait son chemin depuis plusieurs années, comme en témoigne la croissance de l'entreprise bordelaise Yescapa, qui va fêter ses 10 ans au mois de mai. Cette plateforme de mise en relation entre les propriétaires (qui sont des particuliers à 90%) et les loueurs comptabilise 13 000 véhicules, et veut faire passer ses effectifs de 63 salariés à 110 au mois de juillet. 50 000 personnes ont utilisé ce service en 2021.

80 euros en moyenne par jour, et une dizaine de litres aux 100 km

Alors sur le papier, l'idée peut paraître séduisante. Louer un camping-car pour partir explorer une région, ça permet d'économiser les frais d'hôtels. Chez Yescapa, le prix moyen est de 80 euros de location par jour, il sera de 110 cet été. Sauf qu'est venu s'ajouter la hausse du prix du carburant, puisqu'il faut bien sûr rendre le véhicule plein. Alors, ces derniers temps, lorsque Yescapa présentait ses véhicules dans les salons, les questions se faisaient de plus en plus nombreuses autour des prix à la pompe.

L'entreprise a donc décidé d'afficher de manière plus explicite la consommation et la taille du réservoir des véhicules. Aux loueurs, elle donne aussi des conseils de conduite plus économique : éviter l'autoroute, ou rouler à 110 km/h au maximum ou adopter une conduite en dessous des 3 000 tours par minute, par exemple, ce qui permettrait, selon Yescapa, de gagner un ou deux litres de consommation au 100 kilomètres. D'autant que l'entreprise vante "le dépaysement à 2-3 heures de chez vous" et le fait qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup rouler, et donc consommer, pour s'évader.