Malgré la neige, les réservations en baisse dans les stations de ski en Pays de Savoie

Les vacances d'hiver débutent vendredi soir. Les congés scolaires des zones A, B et C s'étalent jusqu'au 10 mars. Pour les stations de ski, c'est la période stratégique de l'année en terme de chiffre d'affaire.

Cet hiver, tous les indicateurs semblent au vert, avec un enneigement très satisfaisant. Pourtant, les réservations pour les vacances sont en baisse selon plusieurs observatoires du tourisme en Pays de Savoie, entre 2,4 et 3 points de moins que l'an dernier à la même époque.

G2A Consulting : un taux d'occupation de 85%

Le cabinet savoyard G2A Consulting, basé à Francin, a étudié les réservations sur son panel de 1,4 millions de lits en Pays de Savoie. Selon lui, si les prévisions d'occupation frôlent les 85% en moyenne sur la totalité des vacances, les chutes de neige n'ont pas dopé les réservations, en baisse de 2,4 points par rapport à l'hiver dernier à la même époque.

Savoie Mont-Blanc Tourisme : une deuxième quinzaine moins bonne

Même constat du coté de Savoie Mont-Blanc Tourisme, qui avance un recul de trois points du taux de remplissage prévisionnel. L'observatoire bi-départemental prévoit une deuxième quinzaine beaucoup moins occupée que la première. 75% et 71% pour les troisième et quatrième semaines, contre 91% et 81% pour les deux premières.