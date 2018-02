Landes, France

La crise de la grippe aviaire est passée et le foie gras est resté sur les tables. C'est la bonne nouvelle de ce début d'année pour les producteurs du Sud-Ouest. Malgré la pénurie de foie gras dûe au plan de lutte contre la grippe aviaire, la filière a réussi à passer le cap des fêtes de Noel l'an dernier, sans trop de casse. C'est ce que révèle les dernières tendances pour l'année 2017, publiées par le Cifog, le comité interprofessionnel.

Après la baisse de production de 20 % en 2017, le choix a été limité dans les rayons pendant la période des fêtes. En terme de volumes, les ventes ont baissé de 12.4%. Mais la rareté a fait le prix et du coup, la valeur de ces ventes a augmenté de 2.8% sur les trois derniers mois de l'année dernière. "Pour satisfaire le client, on a travaillé avant tout sur les créneaux les plus valorisants. C'est vrai que les plus pénalisés, ce sont nos clients plutôt demandeurs d'un premier prix. Comme on n'avait pas la matière pour en faire, on a fait plutôt du haut de gamme" explique Michel Fruchet. Le président du CIFOG, qui rajoute : "Cette augmentation, c'est pas de la spéculation ! C'est uniquement à l'euro l'augmentation des coûts de production sur l'ensemble des maillons de la filière".

Malgré les crises et malgré les difficultés, les Français restent attachés au foie gras. Selon une enquête CIFOG/CSA menée du 21 au 23 novembre (sur 1.012 Français âgés de 18 ans et plus), les Français plébiscitent le produit pour son bon gout à 93 %, pour la sécurité alimentaire à 87 % et pour la traçabilité à 82 %. D'ailleurs 96 % des consommateurs sont d'accord pour dire que le foie gras fait partie du patrimoine gastronomique français, 8 sur 10 le jugent incontournable sur les tables de fêtes.