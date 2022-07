Pour la première fois depuis la crise sanitaire, les feux d'artifice du 14 juillet vont se dérouler sans restriction dans la Manche. Chez Locatech, à Coutances, l'activité repart, mais l'entreprise est elle aussi touchée par les manques de main d'œuvre et la hausse du prix des matières premières.

Malgré la reprise, l'inflation et la pénurie de main d'œuvre touchent aussi les artificiers manchois

L'entreprise Locatech, basée à Coutances, va tirer une quarantaine de feux d'artifices entre la Manche, le Calvados et la région parisienne.

C'est le grand retour des feux d'artifice du 14 juillet dans la Manche, après deux années perturbées par la crise du Covid-19. Sur cette carte interactive, vous pouvez d'ailleurs trouver les feux d'artifice les plus proches de chez vous dans la Manche, entre ce mercredi et ce samedi. Il y en a une vingtaine de prévus durant ces quatre jours. Dans le département, une partie d'entre eux seront tirés par l'entreprise Locatech, basée à Coutances. Si l'activité a retrouvé "son niveau d'avant Covid", selon son directeur Vincent Leperchois, avec une quarantaine de chantiers partagés entre la Manche, le Calvados et la région parisienne, quelques difficultés s'ajoutent à cette reprise.

D'abord, il y a la question de l'inflation, avec l'augmentation des prix du carburant, des produits alimentaires ou encore des matières premières. Pour confectionner la poudre de ces feux d'artifice, l'entreprise manchoise utilise de l'aluminium, du cuivre ou encore du fer. Leur prix a augmenté, alors Locatech a dû augmenter ses tarifs d'environ 15%. "Evidemment, il y a des clients qui ne peuvent pas mettre plus ou compenser l'augmentation, donc on joue sur la durée. Au lieu de durer 12 minutes, le feu va en durer 10. Ce sera un peu plus court pour le même budget", explique Vincent Leperchois.

Difficulté de recrutement

Autre problème, qui touche de très nombreux secteurs d'activité : le manque de main d'œuvre. "Ça devient compliqué de monter de nouvelles équipes et de prendre de nouveaux marchés. Il y a une pénurie de personnes voulant travailler le week-end ou les jours fériés. Il faut s'adapter, optimiser le travail pour avoir besoin d'un peu moins d'artificiers. Heureusement c'est une politique qu'on a mis en place depuis plus de 20 ans, pour assurer un travail de qualité et répondre à la demande", affirme le patron de Locatech.

En revanche, bonne nouvelle, l'entreprise manchoise n'est pas confrontée à des annulations de feux d'artifice en raison de la sécheresse, comme ç'a pu être le cas dans des départements touchés par la vague de chaleur qui s'abat sur la France.