Malgré la reprise, la situation de l'emploi peine à s'améliorer en Vaucluse

Si un frémissement de reprise s'est fait sentir dès l'an dernier en France, le Vaulcuse reste un retardataire dans ce domaine.

La DIRECCTE PACA fait le bilan de l'année 2016. La direction régionale du travail et de l'emploi a compilé les chiffres concernant l'emploi dans le département en cette mi-2017. Elle publie un copieux rapport, une multitude de chiffres qui montrent qu'en ce qui concerne le marché de l'emploi le Vaucluse reste toujours en grande difficulté.

Le Vaucluse est le champion régional 2016 du taux de chômage : 13 %, stable par rapport à 2015. C'est trois points de plus que la moyenne française. Les bassins d'emploi les plus touchés sont Orange, Cavaillon et Apt.

Le taux de chômage est particulièrement élevé chez les jeunes. 30 % des demandeurs d'emploi ont entre 15 et 24 ans. Le Vaucluse compte le plus de personnes sans diplômes : 34 %.

En ce qui concerne les entreprises, enfin une lueur d'espoir : La forte chute du nombre d'entreprise en défaillance sur un an, - 12% d'entreprise en difficulté en 2016 par rapport à 2015.