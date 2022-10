Malgré la sécheresse de l'été, gros succès pour la 53e fête du piment à Espelette

Des dizaines de milliers de touristes et de locaux dans les rues d'Espelette, 2 000 habitants à l'année, ce week-end pour la 53e édition de la Fête du piment. Au milieu des stands de spécialités en tous genres, de la laine à l'Irouléguy en passant par l'Ossau-Iraty, les cordes de piment avaient, malgré la sécheresse de l'été, fière allure. Selon le syndicat de l'AOP Piment d'Espelette, les fortes chaleurs du mois d'août ont détruit entre 20 et 30 % de la production cette année, mais les pluies du mois de septembre ont permis aux plantes de fleurir à nouveau et ont sauvé les meubles.

Estitxu la productrice fait déguster des spécialités à base de piment d'Espelette aux touristes. © Radio France - Manon Claverie

En raison de cette sécheresse, le piment est un peu plus piquant que d'habitude, cette année, parce que plus petit et donc plus concentré. Mais toujours aussi bon. En revanche le président de l'AOP Panpi Olaizola a relevé des problèmes de conservation cette année. "Normalement on laisse sécher le piment deux semaines avant de pouvoir le mettre au four. Cette année, plusieurs producteurs ont remarqué qu'ils ne tenaient pas toujours quinze jours".

Pas de quoi gâcher la fête pour ce couple de Deux-Sévriens venus déguster le fameux piment. "Très bon ! On en avait planté dans les Deux-Sèvres mais il n'avait pas du tout le même goût, il était plus piquant", sourit Christelle. Pour Estitxu, la productrice, c'est l'occasion de rappeler la base : "Le piment d'Espelette ne pique pas, il est à 4-5 sur une échelle de 10. C'est pour sa saveur qu'il est reconnu".