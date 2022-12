Malgré la situation économique, la vente de sapin se porte bien en Béarn et en Bigorre

"On a vendu comme l'année dernière", s'étonne Joëlle Vidal, propriétaire de la jardinerie Arbizon Fleurs à Ancizan. Pourtant, avec l'explosion de l'inflation et la hausse des coûts du transport, le prix du sapin a augmenté d'environ deux euros, mais vous l'achèterez à peu de choses près au même prix car les vendeurs ont décidé de réduire leurs marges et de privilégier la production locale.

ⓘ Publicité

Pour Olivier Gey, responsable à la pépinière Boncap de Lescar, "les gens étaient au rendez-vous parce qu'ils ont besoin d'un peu d'esprit de fête". Là-bas non plus, vous ne paierez pas votre sapin plus cher (qu'il s'agisse de l'Epicéa, plus bon-marché ou du robuste Nordmann) et les ventes sont toujours les mêmes, environ 2.500 sapins pour la saison.