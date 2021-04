Malgré la tempête sanitaire, le port de Saint-Malo poursuit son développement

L'année 2020 a - aussi - été une mauvaise année pour le port de Saint-Malo. Avec une baisse de 41% du trafic des marchandises, de 73% de celui des passagers, le chiffre d'affaires des ports a reculé de 50% l'an dernier. Pour faire face à ces difficultés et soutenir son nouveau gestionnaire Edéis, la Région Bretagne propriétaire du port de Saint-Malo, a injecté trois millions d'euros dans le budget de la structure.

Des travaux sur les quais

Alors que les travaux du pont tournant touchent à leur fin avec la mise en place du nouveau tablier dans les prochains jours, d'autres projets vont démarrer dans le courant de l'année. Près de 13 millions d'euros vont être investis en 2021. A l'automne, le quai Route du rhum et les quais Saint-Louis et Duguay-Trouin vont avoir le droit à un toilettage à travers, notamment, des travaux de maçonnerie.

Dans deux ans, le quai de Terre-Neuve sera réhabilité pour permettre aux skippers et aux chantiers navals de disposer de plus d'espace de travail. "Dans quatre ou cinq ans le port aura largement changé de visage avec deux objectifs : de meilleurs conditions de travail pour les acteurs portuaires et un port plus visible pour les habitants et les visiteurs. Les circulations douces seront favorisées. Nous voulons leur redonner la possibilité aux gens de se rapprocher du port, de se l'approprier," explique le conseiller régional Stéphane Perrin.

La mairie de Saint-Malo envisage aussi de créer une exposition permanente consacrée à la Route du rhum à la gare maritime de la Bourse. Il pourrait être ouvert cet été.

Le "Grand Bé" va partir à la retraite

Cette année et la suivante seront aussi marquées par le renouvellement de la flotte de remorquage du port de Saint-Malo. Après quarante années de bons et loyaux services, le "grand bé" va laisser sa place à un nouveau remorqueur.

Un autre navire, capable de tracter une trentaine de tonnes figure également au programme d'achat. "Nous avons actuellement trois unités et nous resterons à trois pour assurer le service dans le port et au niveau de l'écluse. C'est important car le matériel arrive en fin de vie technique. Nous n'arrivons plus à trouver certaines pièces," confie Jean-Baptiste Rible directeur des ports de Saint-Malo et Cancale. Un budget de 7,3 millions d'euros est consacré au renouvellement de cette flotte.

Dans la tempête, le port de Saint-Malo tient bon la barre. Il s'agit d'être prêt quand la crise sera terminée. Il n'est pas question de se faire prendre des marchés quand l'activité reprendre normalement.