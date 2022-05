Malgré le changement de direction, la Région Occitanie croit encore au projet Phénix à Decazeville

L’entreprise Snam était-elle en difficulté ? Le changement de direction la semaine passée le laisse penser. Mais, la Région et les collectivités locales semblent rassurés et veulent croire au projet Phénix qui prévoient d’embaucher 600 personnes.

Les salariés du bassin de Decazeville encore dans l'attente. Après la fermeture de la fonderie SAM en décembre dernier, la semaine passée c'est une autre entreprise qui a créé de grosses inquiétudes.

Snam emploie 150 personnes et retraite des batteries. L'entreprise porte surtout le projet Phénix, qui prévoit d’employer 600 personnes d’ici cinq ou six ans, en commercialisant des batteries pour éoliennes et panneaux solaires. Une technologie innovante et porteuse. Mais le PDG historique de la société, depuis 15 ans, Eric Nottez s'est fait débarqué la semaine passée.

Un business plan pour le début de l'été

Très surpris au moment de l'annonce, le maire de Viviez a été rassuré par sa rencontre avec la direction Belge du groupe. Mais il va falloir du temps pour être fixé dit Jean Louis Denoit. "Je suis effectivement rassuré provisoirement sur le fond et la forme. J'ai rencontré le directeur général de la Floridienne, Gaëtan Waucquez, qui a explicité les raisons du départ du l'ex PDG, qui ont rassuré sur le fait effectivement que la société est bien basée à Viviers. Il n'y a pas de projet de délocaliser le projet Phoenix qui est basé bien à Decazeville. Il vont continuer d'affiner un business plan pour le début de l'été. Donc, je pense qu'on verra ce qu'ils veulent réellement faire à l'automne. Pour moi, il faut effectivement attendre encore un peu pour avoir une vision plus pérenne de la chose"

Les rumeurs de délocalisation ne se sont pas pour autant tues dans le bassin. Le groupe est dirigé par Floridienne, un fond d’investissement Belges. Une société allemande a mis dix millions dans le projet Phenix. Et surtout c'est un directeur allemand, ne parlant même pas français qui a pris la place de l'emblématique Eric Nottez qui porte le projet depuis 15 ans à dans le bassin.

Aide de trois millions d’euros pas remises en cause

Pour rassurer, la direction du groupe Floridienne a fait le tour des collectivités : le maire de Decazeville, le maire de Viviez, la Région. Des entretiens pour expliquer que le projet n'allait pas assez vite et que ce changement de direction ne voulait pas dire abandon. Une directrice financière a aussi été nommée.

La Région a pris acte. Elle dit vouloir continuer d'accompagner Snam dans son excellence et son savoir-faire. En tout cas, l'aide de trois millions d'euros n'est pas remis en cause. Du côté des mairies, on attend de pied ferme le business plan prévu pour juillet. Toutefois d'ici là, toutes les embauches ont été gelées.