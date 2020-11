Malgré le click & collect, les commerçants clermontois pas emballés par le début de la saison des fêtes

Ce samedi matin, Virginie est déjà en mission "achats de Noël". Sac d'emplettes à la main, la jeune femme vient de récupérer une commande au magasin de produits dérivés culturels AFK Shopping dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. "C'est une figurine pour ma nièce, explique-t-elle en pointant le paquet cadeau turquoise dans son sac, je ne suis pas sûre de la voir à Noël avec le Covid-19 mais dans le pire des cas je lui offrirai ça plus tard."

Gérante du magasin, Sophie Gullen dit faire de plus en plus d'emballages cadeaux récemment : "D'habitude c'est du 50-50 entre le pour soi et le pour offrir, mais là on arrive à 70% d'achats à emballer, ça sent les fêtes." Mais elle n'est pas pour autant satisfaite par ce début de saison, "ce ne sont que nos habitués qui viennent" et espère pouvoir ouvrir en décembre, "un mois qui compte pour trois au niveau du chiffre d'affaires".

Top départ en décembre ?

A quelques mètres de la boutique de Sophie Gullen, un stand pour recevoir les clients juste devant l'entrée est aussi installé chez Labyrinthe, magasin spécialisé dans les jeux de société. Frédérique, grand-mère, s'en va justement avec un jeu, "c'est un jeu de stratégie", pour son petit-fils.

Elle préfère faire ses achats de Noël tôt cette année, par rapport au Covid-19 : "Comme ça je croise moins de gens, ce samedi matin il n'y a pas grand monde et je passe au click & collect sans croiser personne, c'est plus sûr."

Chez Labyrinthe, magasin de jeux de société, ce sont les ventes de jeux "pour s'occuper pendant le confinement" qui prennent le pas sur les achats de Noël. © Radio France - Théophile Vareille

Le patron du magasin, Guillaume Roussat, affirme pourtant ne pas trop ressentir l'arrivée des fêtes pour l'instant : "Il y a un tout début de frémissement peut-être, mais pour l'instant on fait plus de ventes de jeux pour s'occuper pendant le confinement que pour offrir à Noël."

Il prévoit un vrai début de période d'achats de Noël pour la dernière semaine de novembre, "ce sera peut-être la panique même". Il craint surtout ne pas pouvoir recevoir assez de monde dans son magasin s'il est autorisé à re-ouvrir en décembre, "on peut monter jusqu'à 40 personnes à l'intérieur la veille de Noël, alors si on a une jauge à 5 ou 6, ça va être compliqué". Il se dit tout même prêt à "tout faire" pour s'organiser et ouvrir dans le respect des normes sanitaires.