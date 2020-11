Malgré le confinement, des Francs-Comtois se rendent en Suisse pour se faire couper les cheveux

Bars, restaurants, musées et salles d’exposition, bibliothèques, cinémas, salles de concert ou encore théâtres sont désormais fermés dans le Jura Suisse depuis le 2 novembre : les mesures ressemblent à peu près à celles mises en place en France pour faire face à l'épidémie qui touche le pays. En revanche, chez les voisins, un certain nombre de commerces restent ouverts, comme les coiffeurs. Ce qui pousse certains habitants du Territoire de Belfort, à s'y rendre, malgré le confinement mis en place en France, où chaque déplacement doit être justifié.

Des clients de Fêche-l'Eglise ou de Delle

"_En ce moment j'ai deux à trois clients français par semaine, alors qu'_avant je n'en avais pas du tout" explique Nicole Gyger, patronne d'Ac-Tif Coiffure à Boncourt, en Suisse. Son téléphone sonne : "Ah c'est un numéro français!" s'exclame la jeune femme avant de noter le rendez-vous : "C'est bon pour demain matin? Je peux vous demander d'où vous êtes?" L'homme répond au bout du fil : de Fêche-l'Eglise dans le Territoire de Belfort. "J'ai pas mal de gens de Delle, et aussi des travailleurs frontaliers qui profitent d'être en Suisse pour se couper les cheveux".

En majorité des clients hommes

"Je n'ai quasiment que des clients hommes français" affirme Nicole Gyger. Sa théorie : "une femme, si elle a des cheveux plus longs de deux trois centimètres, elle peut se permettre d'utiliser des bigoudis ou de faire un brushing. Un homme, c'est plus compliqué". Même constat quelques kilomètres plus loin chez Céline Guenin, coiffeuse également à Boncourt : "j'ai eu deux hommes, dont l'un avait l'habitude de se faire coiffer à Belfort. Ils ont l'habitude d'avoir les cheveux rasés, ils n'aiment pas quand cela pousse, et cela ne pouvait pas attendre".

La fermeture des salons de coiffure en France dénoncée par les coiffeuses suisses

Pour chacune des deux coiffeuses, c'est le même dispositif d'hygiène qui est mis en place : gel hydroalcoolique à l'entrée, 4m2 pour chaque client(e), pas plus de deux client(e)s dans le salon, masque obligatoire, même lors de la coupe. Un dispositif qui fait ses preuves selon les deux femmes, qui ne comprennent pas pourquoi leurs homologues français ne peuvent pas ouvrir leurs boutiques : "Je me mets à leur place" explique Céline Guenin : "Le premier confinement était une chose, beaucoup se sont relevés, mais le deuxième ce sera beaucoup plus difficile. Je trouve cela très dommage pour les petits commerces. Cela peut faire très très mal". Même sentiment pour Nicole Gyger : "Si on est 3 ou 4 dans un salon de coiffure, c'est pas plus dangereux que si on est 5 ou 6000 dans les usines".