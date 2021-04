Malgré le confinement, les libraires quimpérois ne connaissent pas la crise

Ce troisième confinement n'a rien à voir par rapport aux deux premiers à la librairie Ravy. Le "click and collect" et les centaines de commandes à préparer, c'est fini car les clients peuvent maintenant déambuler dans tous les rayons depuis que les librairies sont maintenant considérées comme "essentielles". Les clients l'ont bien compris et profitent de cette opportunité. Chez Ravy, par rapport à 2019, "on a une hausse de 15% sur les ventes", explique Jean-Michel Blanc, le directeur, "la librairie comme commerce essentiel se porte très bien".

"La librairie devient un lieu de sortie"

Cette affluence s'explique, selon lui, par l'attrait d'un lieu comme la librairie : "nous sommes devenus une destination, un lieu de sortie. C'est l'occasion de s'échapper, c'est un lieu de balade car les commerces de centre-ville sont tous fermés. Il reste la côte, la plage et Ravy".

C'est le même constat à Librairie & Curiosités où les clients n'ont pas du tout déserté les lieux. Le click and collect" fonctionne bien lui aussi, à la vue de la montagne de livres derrière le comptoir et au téléphone qui ne fait que sonner. Les Quimpérois se déplacent eux aussi car "la librairie est un lieu qui est resté comme avant. On peut flâner, on peut toucher, rien n'est interdit, c'est un commerce ouvert ou on peut tout acheter. Tout est permis", sourit Catherine Le Pape, la gérante du lieu.

C'est ce qu'apprécie Jean-Yves, un client, trois livres sous le bras : "D'abord, c'est un contact humain. Catherine est très gentille et souriante. Et puis, j'ai toujours aimé les librairies, j'y aime l'ambiance et les rencontres qu'on peut y faire. Je tombe sur un livre, je me dis pourquoi pas". A quelques pas d'ici, à l'Introuvable, la librairie spécialisée BD, on regrette quand même le peu de passage dans des rues parfois désertes. Le manque de touristes pendant cette période de vacances se fait également sentir.