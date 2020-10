Malgré le contexte sanitaire, la fréquention touristique est en hausse au château de Murol

Les gradins du château de Murol (Puy-de-Dôme) sont bien remplis ce lundi matin alors qu'une soixantaine de visiteurs, installés en respectant les distances de sécurité, assistent au spectacle équestre proposé sur place. Devant les spectateurs, deux chevaliers s'affrontent dans une joute médiévale, lance à la main et casques rutilants sur la tête.

Un spectacle qui ravit Victor, sept ans, venu avec ses grands-parents depuis Montpellier : "Les chevaliers, les épées, les combats, j'adore." Son grand-père, Luc Cotencin, explique que ces vacances en famille étaient prévues de longue date, "on devait venir ici pour Pâques, mais ça a été repoussé", alors la famille a profité des vacances de la Toussaint pour se rattraper.

Des activités au grand air qui attirent

Venu en famille depuis le Finistère pour la semaine, Gwendal Roussel explique lui que "ça s'est décidé à la dernière minute", la situation sanitaire l'ayant fait hésiter avec son épouse : "On a cogité mais finalement on est là, on ne va pas aller à Clermont ou dans des commerces ou espaces confinés, on va profiter des beaux paysages auvergnats et du grand air !"

Même motivation pour Rebecca Gialini, touriste anglaise habitant en région parisienne, ce sont les grands espaces qui l'ont décidée à venir avec son mari et ses trois enfants : "Ici, on peut profiter de la magnifique nature de la région et ses belles couleurs d'automne en étant dehors, c'est rassurant par rapport au virus."

Une fréquentation en hausse

Selon la directrice du château Marine-Alice Poizot, c'est justement la disposition de lieux qui attire les visiteurs : "Partout au château, on est à l'extérieur, l'air circule et il y a beaucoup d'espace, même lorsqu'on assiste au spectacle, il est possible de respecter les distances de sécurité."

Trois représentations d'un spectacle équestre sont chaque jour au château de Murol. © Radio France - Théophile Vareille

Marine-Alice Poizot affirme d'ailleurs que la fréquentation est "en hausse par rapport à la Toussaint de l'année dernière, c'est surprenant vu le contexte sanitaire mais très satisfaisant".

Ayant récemment connu son quart d'heure de célébrité pour avoir accueilli le tournage du prochain film Kaamelott d'Alexandre Astier, le château de Murol a accueilli 162 000 visiteurs en 2019.