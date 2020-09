Amiens : malgré le coronavirus, la foire exposition d'automne de Picardie est maintenue

Il y avait de sérieux doutes sur la tenue de la foire exposition de Picardie entre le 2 et le 11 octobre à cause de la situation sanitaire. Mais alors que le département de la Somme est en alerte, l’événement est maintenu à Mégacité Amiens avec une jauge de 3 500 personnes par jour.

La foire expo, déjà décalée va concentrer plusieurs événements en un avec aussi le salon du chocolat, celui du jeu ou de l'immobilier.