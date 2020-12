Malgré le coronavirus, le Père Noël fait des heureux au Secours populaire de la Creuse

La campagne des "Pères Noël verts", couleur de l'espoir, est maintenue en Creuse. Le Secours populaire distribue des cadeaux aux enfants et des colis alimentaires bien garnis à 243 familles.

Le Père Noel a un peu d'avance cette année. Depuis une semaine, il a posé son traîneau au Secours populaire de la Creuse à Guéret. Jeudi 17 décembre, il finira de distribuer ses cadeaux à 192 enfants. Le coronavirus ne l'empêche donc pas de faire des heureux, même si le traditionnel spectacle, le goûter et l'arbre de Noël sont annulés.

Chaque enfant reçoit un jouet (ou des places de cinéma pour les plus grands), et un livre. - Lise Jarroir - Secours populaire

Un premier Noël au Secours populaire

Les parents, quant à eux, repartent les bras chargés d'un colis alimentaire festif et encore plus garni que l'année précédente. En tout, 243 familles, soit 635 personnes, bénéficient de cette opération de Noël. "Ça fait des heureux, voir les sourires des enfants c'est agréable", sourit Aurélie, mère de quatre enfants. Elle a poussé la porte du Secours populaire pour la première fois cette année, après un "coup dur".

Comme elle, l'association enregistre une centaine de bénéficiaires de plus cette année, précise sa coordinatrice Lise Jarroir. L'augmentation n'est pas très importante, mais de nouveaux profils sont apparus, notamment quatre étudiants. Sylvie vient tous les ans mais avec le coronavirus, les fins de mois sont particulièrement difficiles : "Là j'avoue que c'est dur, j'ai perdu deux boulots. Ces cadeaux, ces paniers, ce sont des plaisirs qu'on ne peut pas toujours se faire."

243 familles creusoises reçoivent un colis de Noël cette année. - Lise Jarrois

Des paniers garnis de produits locaux

Pour soutenir le commerce local, le Secours Populaire a privilégié les produits locaux, entre miel, confiture et mini-financiers aux amandes. Les jouets ont été sélectionnés par le magasin Petits d’homme de Guéret. Les 11-12 ans recevront quatre tickets de cinéma en partenariat avec le cinéma Le Sénéchal. Chaque enfant aura en plus un livre issu de l’opération solidaire "Donner à Lire", menée au mois de novembre en partenariat avec les librairies Les Belles Images et Au fil des Pages.