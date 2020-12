Le Zoo de Beauval dépasse encore le million de visiteurs en 2020 malgré le coronavirus

Avec 1,2 million de visiteurs en 2020, le Zooparc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, réussi à franchir le cap symbolique du million malgré la fermeture imposée pendant près de cinq mois pour cause de coronavirus.

Le Zooparc de Beauval parle d'un chiffre "extraordinaire", inespéré pourrait-on ajouter quand on sait que le parc du Loir-et-Cher a fermé vingt semaines cette année, pour cause de confinement lié au coronavirus. Au final, Beauval annonce pour 2020 avoir attiré 1,2 million de visiteurs, soit 400.000 de moins qu'en 2019.

En cette année 2020, le Zooparc de Beauval conserve son rang de premier site touristique du Centre-Val de Loire, avec ses 35.000 animaux et 800 espèces différentes. Il a d'abord connu un très bon début d'année grâce à l'ouverture du dôme Équatorial, ouvert le 8 février. Il aura fallu près de deux ans et demi pour construire cette serre bioclimatique d'un hectare et de 38 m de haut.

L’épidémie de Covid-19 a stoppé net ce début d'année 2020, obligeant à une première fermeture de onze semaines à partir du 15 mars. Sur cette période qui englobe les ponts de mai, la direction du parc estime les pertes de chiffre d'affaires à 30 millions d'euros. Dès la réouverture, le Zooparc a connu une très forte affluence, avec une "fréquentation qui s’est bien lissée, tous les jours, dès le mois de juin" précise le parc, avec 16% de visiteurs en plus sur juin-juillet-août, "septembre, octobre et les vacances de la Toussaint ont été aussi satisfaisants". Depuis le 30 octobre, Beauval est fermé. Ses responsables annoncent une réouverture le samedi 30 janvier 2021.