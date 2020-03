Malgré le coronavirus, les Halles de Dijon restent (pour l'instant) ouvertes

Une réunion a eu lieu lundi 16 mars 2020 entre les représentants des commerçants et le ministère de l'économie et des finances. Un plan d'aide de plusieurs milliards d'euros a été annoncé. Les marchés pourront rester ouverts si les gens sont "disciplinés".

Samedi 14 mars 2020 au soir, face à la pandémie de coronavirus, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les commerces "non -essentiels". Les commerces alimentaires, les pharmacies et les bureaux de tabacs restent par exemple ouverts. Malgré le fait que ce soir un lieu qui rassemble beaucoup de monde, les Halles de Dijon vont ainsi rester ouvertes, a appris France Bleu Bourgogne lundi 16 mars 2020.

Il faudra être "discipliné"

Le marché des Halles de Dijon - habituellement ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h à 13h - va donc pouvoir continuer à se tenir, "si les gens sont disciplinés", indique Denis Favier, président de l'association de commerçants "Shop in Dijon". En tant que vice-président de l'association nationale des Commerçants et Artisans des Métropoles de France, il a eu une réunion téléphonique avec le ministère de l'économie et des finances ce lundi matin, qui a donc décidé de maintenir les marchés malgré le contexte.

"Il faudra bien respecter les précautions : une distance d'un mètre 50 avec son voisin, et avoir du gel sur soit pour se laver les mains. Il faut que les gens soient responsables" - Denis Favier, président de Shop in Dijon

Cette décision est évidemment à pondérer avec la teneur des annonces prévues par Emmanuel Macron lundi soir, à 20 heures, qui pourraient encore plus accentuer les fermetures et le confinement.

Un plan d'aides aux commerces

Au cours de cette réunion avec le ministre de l'économie, plusieurs mesures ont été prises pour tenter d'aider les commerçants, selon Denis Favier. Un plan "inédit, de plusieurs milliards d'euros, qui n'a jamais été fait depuis la fin de la guerre", indique-t-il.

Avec le chômage partiel , 84% du salaire net sera maintenu, avec un plafond de quatre fois et demi le montant du smic

avec un plafond de quatre fois et demi le montant du smic L'Etat met en place un fond de solidarité , financé également par la région et peut-être, espère Denis Favier, par de grandes entreprises

, financé également par la région et peut-être, espère Denis Favier, par de grandes entreprises Les loyers des commerçants. En centre commercial, le paiement des loyers est reporté à une date ultérieure. En ville, les bailleurs sont incités à faire preuve d'un "élan de solidarité", mais pour l'instant aucune mesure contraignante n'a été prise

En centre commercial, le paiement des loyers est reporté à une date ultérieure. En ville, les bailleurs sont incités à faire preuve d'un "élan de solidarité", mais pour l'instant aucune mesure contraignante n'a été prise Pour les charges et les impôts, un report de trois mois minimum a été négocié, avec un étalement dans le temps pour la paiement. On pourrait aller vers une exonération si le commerçant est vraiment en grande difficulté.

On pourrait aller vers une exonération si le commerçant est vraiment en grande difficulté. Denis Favier a demandé à ce que la TVA ne soit pas reversée par les commerces. Une demande qui a été refusée.

Pour les commerçants dijonnais qui ont des interrogations, il est possible de se rapprocher de Shop in Dijon - par téléphone, les locaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre.