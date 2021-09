Malgré le Covid, l'Alsace attire toujours les capitaux étrangers

C'est le début ce vendredi de la 89e foire édition de la Foire Européenne de Strasbourg. Elle se déroulera jusqu'au 13 septembre au palais de la Musique et des congrès du Wacken. Les exposants eux espèrent faire de bonnes affaires alors que la France sort tout doucement de la quatrième vague de Covid. Un an et demi d'épidémie qui n'ont pourtant pas affecté outre mesure l'économie alsacienne.

Car l'effondrement n'a pas eu lieu. Mieux, l'économie tourne toujours très fort en 2021 dans notre région, jusqu'à risquer la surchauffe. C'est ce que constate l'ADIRA, l'agence de développement économique d'Alsace. L'investissement a repris dès le mois de septembre 2020 chez les gros groupes industriels et les grosses PME alsaciennes. Mais aussi et surtout pour les groupes étrangers présents en Alsace : Mars, Hartmann, Merck, Euroglas et bien d'autres.

Ils représentent 25% de l'emploi alsacien, 45% même dans l'industrie. Et leurs projets d'investissements s'élèvent déjà à plus d'un milliard d'euros en Alsace cette année. "C'est vrai que de nombreuses sociétés françaises et étrangères ont des volontés d'investir qui perdurent" dit Frank Becker, directeur délégué de l'ADIRA. Comment expliquer cette bonne santé de l'économie alsacienne malgré l'économie de Covid ? "On a vu que les projets d'investissements reprenaient dès septembre 2020. Je l'explique par la constitution de stocks de sécurité. Et peut être un phénomène de rattrapage de consommation. Beaucoup d'entreprises nous disent pourtant que les marchés ne sont pas plus porteurs. Mais leurs carnets de commande se sont remplis. Peut être qu'après les confinements, les personnes ont décidé de consommer plus, avec des bas de laine constitués, cette dimension peut jouer" estime l'expert.

Difficultés à recruter

Mais il y a quand même quelques freins. D'abord des secteurs en souffrance, comme l'hôtellerie, le tourisme. Mais aussi la difficulté à trouver de la main d'œuvre disponible, dans le BTP ou encore l'alimentaire par exemple, malgré 200.000 Alsaciens sans emploi. "Il y a un problème presque de surchauffe puisque beaucoup d'entreprises ont des problèmes pour recruter des salariés, cela peut poser à problème à court terme" dit Frank Becker. "Le besoin de main d'œuvre se fait sentir depuis des années. Le problème dans notre pays et en Alsace, c'est notre capacité à former des jeunes vers des métiers qui embauchent. On a trop l'habitude de mettre des jeunes en études supérieures dans des filières où il n'y a parfois pas de travail. On devrait plus emmener nos jeunes vers des filières techniques. On n'a pas besoin dans les entreprises d'experts en philosophie histoire etc. On se trompe un peu dans les formations que l'on propose" estime Jean-Luc Heimburger, le président de la CCI Alsace Eurométropole.

Des problèmes aussi d'approvisionnement en matières premières et de coût de ces matières. "Cela persiste, et cela s'est même accentué en 2021. Il y a aussi la forte augmentation du coût des matières premières, cela fait s'effondrer les marges du fait des coûts qui s'élèvent de façon exponentielle, il faudra que nous soyons très attentifs" explique Jean-Luc Heimburger.

Et puis il y a la question du moyen terme. Dans quelques mois, que se passera-t-il lorsque les entreprises devront rembourser les prêts garantis par l'Etat contractés pendant la période COVID ?