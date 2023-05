Malgré le panier anti-inflation, les prix continuent de grimper en Île de France

C'est une sélection de produits dont le prix est censé être gelé. Le panier anti-inflation, décrété à la mi-mars, ne tient pas toujours ses promesses. C'est le constat de l'association UFC Que Choisir qui note que dans 3 enseignes sur 5 – où ce dispositif est appliqué – les pris ont "légèrement augmenté" entre le 23 mars et le 10 mai dernier.

ⓘ Publicité

Pour tenter de faire respecter les engagements des grandes surfaces, le préfet des Hauts-de-Seine s'est rendu, lundi 15 mai, dans un supermarché de Boulogne-Billancourt. A ses côtés, trois agents de la répression des fraudes qui ont pu contrôler une cinquantaine de produits.

À lire aussi Inflation : le Panier France Bleu en hausse de deux euros en avril, du jamais vu depuis six mois

Des poursuites

Bilan : pas d'augmentation sur les produits à prix bloqués, mais 5 références manquantes. Un problème d'approvisionnement, fait savoir le gérant. Rien de grave donc ici, mais dans d'autres chaînes il s'agit d'un fléau selon Arnaud Doizy : "Si les produits à prix bloqués ne sont pas disponibles, c'est une pratique commerciale trompeuse", note le responsable de la distribution alimentaire à la Direction de la protection des populations.

loading

Plus largement, sur les 33 contrôles réalisés depuis le début de l'année dans les supermarchés des Hauts-de-Seine, un tiers ont révélé des manquements et donné lieu à un procès verbal. En cas de faute, un commerçant encourt jusqu'à 2 ans de prion et 300.000 euros d'amende.

15% d'inflation

Les rayons alimentaires sont, de loin, les plus touchés par l'inflation. La hausse des prix sur un an y a été de 15% en moyenne, contre 5,9 % tous produits confondus selon l' Insee .

Une tendance encore plus forte en Île de France où l'inflation est plus virulente qu'ailleurs. En mars, elle était 20 points supérieurs à la moyenne nationale à Paris, et plus de 13 points supérieurs à la moyenne dans les Hauts-de-Seine. C'est dans ce contexte que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait demandé aux supermarchés de bloquer les prix sur une sélection de produits. Ce "panier anti-inflation" court jusqu'au 15 juin et pourrait être prolongé de trois, jusqu'à la rentrée de septembre.

Bilan mitigé

A mi-chemin, le bilan est mitigé selon l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a mesuré l'évolution des prix de certains produits du panier anti-inflation et calculé des moyennes :

Auchan : - 0,3%

Carrefour : stabilité

Intermarché : +1,5%

Système U : + 1%

A noter que Leclerc ne fait pas partie de ce dispositif.

De son côté le gouvernement a aussi réalisé des échantillons et note une diminution des prix de 13%. Une tendance pas toujours ressentie par les consommateurs.

loading