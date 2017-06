Malgré le résultats des élections, "beaucoup de Français dégoûtés" selon la CGT en Corrèze

Emmanuel Macron est pratiquement assuré de pouvoir mettre en oeuvre sans souci sa refonte du code du travail, vu la majorité écrasante qui se dessine à l'Assemblée nationale. A moins d'une mobilisation de la rue difficile à pronostiquer pour la CGT. Son délégué corrézien était notre invité à 8h20.

La République en marche devrait obtenir plus de 400 députés dimanche. Une majorité plus que suffisante pour faire voter l'adoption par ordonnances de la réforme du code du travail, souhaitée par Emmanuel Macron. Le secrétaire de l'Union départementale CGT en Corrèze, Sylvain Roch, était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20 ce mardi pour en parler.

Des Français "dégoûtés"...

Le résultat du 1er tour n'étonne pas le responsable syndical. "C'est comme ça depuis l'inversion du calendrier : les législatives viennent derrière la présidentielle... ", lâche Sylvain Roch, pour qui la nouveauté, c'est l'abstention, qui touche plus d'1 électeur sur 2 et réduit la légitimité des élus. Après ces élections, les Français descendront-ils dans la rue contre la réforme du code du travail ? Le responsable de la CGT en Corrèze l'espère, parce que "je crois que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui en sortent dégoûtés et qui n'acceptent pas la politique de Macron". Et s'ils ne votent pas, c'est que "l'enjeu des législatives est mal compris".

Aucune prise de position des candidats En Marche...

Reste à savoir si les députés de la République en marche seront aussi disciplinés qu'on le pressent. Mais pour l'heure, c'est silence radio. "On a écrit une lettre à l'ensemble des candidats sur les deux circonscriptions et on n'a pas eu de réponse des candidats de la REM", explique Sylvain Roch. Quant à la concertation lancée par le gouvernement, il relativise : "les 48 rendez-vous, ça n'en fait que 3 pour la CGT, donc 6 heures pour faire valoir notre point de vue, et si c'est juste pour nous présenter les choses... on le vit assez dans les entreprises, où on nous réunit, mais les jeux sont déjà faits"'.