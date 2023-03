Malgré les aides du gouvernement, ce supermarché de Bernaville redoute la faillite

Au mois de janvier, France Bleu Picardie rencontrait les employés et les clients du supermarché Coccinelle de Bernaville. La gérante alertait déjà sur le prix de sa facture d'électricité, multipliée par quatre : 16 000 euros par mois, contre 4 000 environ en temps normal.

En février le magasin a pu bénéficier de l'amortisseur énergie, une aide gouvernementale. Contactée par les deux gérants, la société EDF leur garantissait un rabais de 20 % sur le tarif de l'électricité et un plafonnement à 280 euros le MWh. Leur facture finit par arriver et c'est la douche froide : ils doivent régler 13 000 euros d'électricité. "Au départ on était soulagés, mais là, non. Quand les employés ont ouvert la facture, ils ont été effrayés", s'indigne Florence Maréchal, la patronne du Coccinelle. Elle s'inquiète d'autant plus pour le futur de son commerce.

"A cause de ça, l'entreprise fera un résultat net de moins 30 000 euros en fin d'année. C'est l'équivalent de deux personnes en moins sur un magasin comme le nôtre."

L'enseigne compte aujourd'hui huit salariés, tous très préoccupés par leur avenir, comme Angélique. La jeune femme travaille depuis près d'un an dans ce supermarché : "Je ne suis pas véhiculée, là j'habite à côté, mais s'il ferme je retourne à zéro". La caissière est consciente qu'une fermeture aurait aussi de lourdes conséquences sur ses clients. Car le Coccinelle de Bernaville est le seul supermarché à des kilomètres à la ronde. "Ce sont des petits commerce comme celui-là qui font tenir les villages. Si on se retrouve sans magasin, comment va-t-on faire ?", s'inquiète Virginie, une cliente régulière.

Des initiatives pour souvent l'enseigne

Au début de l'année, Florence Maréchal a lancé une pétition pour venir en soutien à son magasin. Elle a déjà récolté plus de 1 700 signatures, plus que le nombre d'habitants de Bernaville. "Ici, les gens sont solidaires", confie la gérante, qui assure que les habitants des villages voisins se mobilisent aussi.

Le sénateur Républicain de la Somme lutte également pour maintenir en vie ce petit commerce, essentiel à la vie locale. Très impliqué dans le dossier, Laurent Somon prévoit d'alerter la ministre chargée des Petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, à partir du lundi 6 mars.