Plan de relance : malgré les annonces du gouvernement, les chômeurs de Périgueux sont toujours inquiets

Devant l'agence Pôle Emploi de Périgueux, boulevard du Petit Change, les personnes en recherche d'emploi passent la porte les unes après les autres avec l'espoir de trouver un travail dans les murs de l'agence. Parmi eux, Tibi : "C'est à partir de la crise sanitaire que je me suis retrouvé au chômage. L'entreprise a fermé. Je m'oriente vers un autre métier : je travaillais dans la manutention, maintenant je m'oriente vers la voirie. Il y a de l'espoir parce qu'on est suivi par notre conseiller, on n'est pas dans une grande ville, ils peuvent être disponibles."

Un plan de relance à 100 milliards d'euros présenté par le gouvernement

Pour les accompagner, le gouvernement a présenté ce jeudi midi dans son plan de relance plusieurs aides à l'embauche à destination des entreprises, notamment en encourageant les relocalisations pour recréer des emplois notamment dans le secteur de la santé. "Aucune entreprise, aucune TPE, aucune PME, aucun salarié, aucune administration, aucune collectivité locale ne seront oubliés", assure Jean Castex.

Les chômeurs encore dans l'expectative

Des annonces qui ne semblent pas convaincre Abdel, au chômage depuis un an : "Le gouvernement croit qu'il fait quelque chose en disant qu'il va injecter des centaines de millions d'euros grâce à la BCE (Banque centrale européenne, NDLR). Mais je pense que c'est de l'intox, derrière on matraque les gens, on raccourcit leurs droits. On le voit avec le transport aérien qui va licencier à tour de bras alors qu'ils ont touché de l'argent de la part du gouvernement."

Un avis que ne partage pas totalement Quentin, qui attend quand même de voir ce que vont donner ces aides : "C'est une bonne chose qu'ils veuillent aider au retour à l'emploi. Je suis chômeur à cause du coronavirus. Vivement la fin de la crise sanitaire. J'ai retravaillé il y a un mois, sinon j'étais retourné au chômage depuis avril. Je travaille dans la manutention, j'étais en intérim, mais elles ont toutes fermées." Nombreux pensent quand même qu'il y a un problème plus profond. Le plan du gouvernement ne les persuade pas qu'ils arriveront à retrouver un travail rapidement.