Malgré le froid et l'épidémie, des gilets-jaunes continuent "la lutte" au rond-point des vaches près de Rouen

Ils ne passent pas inaperçus près du rond-point des vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray. Des gilets jaunes ont aménagé une cabane un peu à l'écart, sur un parking. Deux ans après l'apparition du mouvement, ils sont toujours une vingtaine d'irréductibles à s'y rassembler chaque semaine malgré le froid et la crise sanitaire.

Un chauffage "pour passer l'hiver"

Le QG des gilets jaunes s'agrandit. Sous leur abri de fortune, il ne manque presque rien. "On a fabriqué une petite table avec des palettes, des bancs, on a mis de la mousse pour que ce soit plus doux, on a fabriqué un petit système de chauffage pour être là pendant l'hiver. Après chacun ramène des gâteaux, des bières, du coca, un peu de tout", explique Carlos, gilet jaune de la première heure, perceuse en main. De quoi tenir jusqu'à 18 heures, début du couvre-feu.

Nicolas est sans emploi, il vient toutes les semaines : "Il ne faut pas lâcher, nous sommes des Gaulois irréductibles. C'est dans le sang, c'est comme cela, nous sommes déterminés. Il y a beaucoup moins de gens qu'au début mais nous sommes toujours là !".

Ce qui explique en partie cette longévité, c'est très certainement le lien qu'ils ont établi ensemble. "On a jamais bougé d'ici. C'est une grande famille, depuis le temps maintenant, on se connait tous, on va chez tout le monde, tout le monde s'invite, on fait plein de choses", indique Kevin, à la recherche d'un travail. Des rencontres qui leur permettent d'échanger sur les sujets d'actualité et de prévoir leurs futures actions.