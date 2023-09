Malgré les difficultés, l'Unapei 34 continue de se battre pour les personnes en situation de handicap mental

"Nous pensons que l'attitude de l'Etat sur ce sujet est indigne". Bernard Dessimoulie, président de l' Unapei 34 , est très remonté. Le sujet en question, c'est la prise en charge des personnes handicapées mentales. L'association en accueille 1.300 dans l'Hérault, dans 30 établissements spécialisés. On est très loin du compte selon Bernard Dessimoulie, pour qui "il manque de façon criante des places dans ces établissements et puis des moyens pour rémunérer correctement les personnels qui n'ont pas tous eu droit au Ségur de la santé".

Dans l'Hérault, 319 familles sont sur liste d'attente et elles n'ont d'autre choix que de patienter avant de voir leur enfant pris en charge dans un des établissements de l'Unapei 34. "La liste de la honte" fulmine un des membres de l'association qui n'hésite pas à parler de "maltraitance".

"Liste de la honte"

Malgré ces difficultés, "ces bâtons dans les roues" glisse Bernard Dessimoulie, l'association poursuit sans relâche ses missions d'accompagnement. Il y a le pôle enfance, le pôle soin, l'hébergement et l'accueil de jour et puis il y a les activités économiques qui s'adaptent au tissu local comme à l'ESAT l'Envol de Castelnau-le-Lez. 139 personnes y travaillent, certaines à temps partiel, et se voient confier des tâches en fonction de leur handicap.

Jardinage, couture, soudure

La blanchisserie par exemple "a livré 52 tonnes de linge en 2022" précise Remi Paul Jouary, le trésorier de l'Unapei 34. On y trouve, entre autre, des bleus de travail d'Enedis et de GRDF ou encore des draps et des serviettes de toilette du Domaine de Verchant. Mais il y aussi les espaces verts, les ateliers de confection, de conditionnement, d'assemblage et de soudure haute température.

Egalement connue pour ses opérations "brioches", chaque automne, l'Unapei 34 dispose de deux marques commerciales : Unik, pour les 4 ESAT du département, et Ealor, entreprise adaptée de l'Etang de l'Or qui salarie 50 personnes en situation de handicap.