Malgré les grèves, "une belle activité" touristique en Alsace pour le week-end de Pâques

"On craignait d'avoir un week-end de Pâques très calme, mais on a rentré à nouveau des réservations." La présidente du groupement des hôteliers-restaurateurs du Bas-Rhin (Umih), Véronique Siegel, ne cache pas un certain soulagement, après "un gros ralentissement des réservations" pour Pâques à partir de la mi-mars, et le durcissement des manifestations contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

Véronique Siegel salue la SNCF, qui "a remis des trains" , et se réjouit que les pénuries d'essences restent limitées. Dans le Haut-Rhin, après quelques vagues d'annulation, la directrice de l'office du tourisme Claire Weiss table sur "un taux d'occupation de 90-95% dans le réseau hôtelier" dans le secteur de Colmar. Les gîtes affichent également de bonnes réservations.

En ce grand week-end, la clientèle touristique en Alsace est essentiellement française. Mais les Italiens, Espagnols, Allemands, Suisses et Belges affichent une belle présence sur les marchés de Pâques.