Malgré les menaces, ce gilet jaune nantais ira bien rencontrer le Premier ministre

Nantes, France

"Oui j'irai à Matignon". David Tan était invité en direct ce lundi dans le journal de 13 heures de France Inter. "J'ai le courage d'y aller", explique ce Nantais de 42 ans, qui dit avoir "reçu plein de menaces" sur les réseaux sociaux (Facebook principalement) depuis qu'il a signé une tribune avec les "Gilets jaunes libres" dans le Journal du dimanche du 2 décembre. "Je me suis mis à dos les autres gilets jaunes", précise David Tan, "visiblement c'est dangereux pour notre personne et notre intégrité physique. (...) Des gens qui ne me connaissent pas se permettent de m'insulter et je vous fais grâce des insultes."

Ce chauffeur de taxi originaire du quartier Bellevue a lancé un message solennel au Premier ministre : "Le 17 novembre [premier samedi de mobilisation des gilets jaunes], c'était de la colère, le 24 novembre, c'était de la révolte, ce week-end [le 1er décembre], c'était un soulèvement. Le week-end prochain, il va y avoir du désespoir, ce sera la rage du peuple !" À propos de cette invitation lancée par Édouard Philippe, David Tan poursuit : "Si ma parole n'est pas comprise par un monsieur qui est au haut sommet de l'État alors qu'il était maire et qu'il est père de famille, et qu'il voit que tout le monde galère, là ce n'est plus possible !"

Je vais demander la suppression de 266 taxes et le SMIC à 1.500 euros nets" (David Tan, gilet jaune)

Interrogé sur ce qu'il va demander au Premier ministre, lors de cette rencontre prévue mardi après-midi, David Tan explique qu'il revendique "la suppression de 266 taxes" et le relèvement du "SMIC à 1.500 euros nets". Mais le Nantais précise, qu'il n'est "pas un représentant, un porte-parole ou un élu" des gilets jaunes. Le rendez-vous à Matignon est prévu à 16 heures ce mardi, selon David Tan.