Malgré les obstacles, le projet transfrontalier de récupération de chaleur avance entre Strasbourg et Kehl

On a maintenant une date de démarrage pour le plus grand projet européen transfrontalier de récupération de chaleur. A partir de 2027, l'une des aciéries de Kehl (BSW) livrera de l'énergie à Strasbourg, pour chauffer près de 7.000 foyers. Une partie de la chaleur sera aussi utilisée à Kehl.

Il s'agit d'une chaleur de récupération, produite lors des processus industriels dans l'aciérie. "Lorsqu'on met la ferraille dans le four, il y a une émission de fumées à 1.500 degrés", explique Dominique Fonné, responsable des travaux neufs chez BSW. Des fumées qui doivent être filtrées avant d'être rejetées dans l'atmosphère. Or avant le passage dans le filtre, il faut les refroidir en dessous de 100 degrés. "Ca se passe dans un échangeur fumée eau, de l'eau circule et retire la chaleur des fumées." C'est cette énergie qui peut être utilisée dans les réseaux de chaleur.

Le projet de tous les défis

Ce projet a été lancé en 2018. Un projet très simple sur le papier : faire passer de la chaleur dans un tuyau d'une ville à l'autre. Et pourtant, c'est le projet de tous les défis, parce qu'entre ces deux villes, il y a un fleuve et une frontière.

Avant de vraiment s'attaquer au défi technique, il a donc d'abord fallu régler toutes les questions administratives et réglementaires. A l'origine, c'était par exemple impossible pour le Land du Bade-Wurtemberg d'investir dans le projet parce que la société mixte qui gère le dossier est française. Il a aussi fallu répondre à toutes les interrogations des six partenaires français et allemands et se plier à deux systèmes nationaux en plus des textes européens.

Et ce n'est certainement pas encore terminé. "Il faut des autorisations des administrations de part et d'autre du Rhin, vérifier aussi l'impact du projet sur son environnement", liste Sabine Schimetschek, directrice générale de CKS, Calorie Kehl Strasbourg, créée pour mettre en place la liaison transfrontalière. "Il y a le franchissement du Rhin." Il faut décider par où faire passer la conduite de près de cinq kilomètres entre l'aciérie allemande et Strasbourg.

"Dans deux ans, nous espérons que les études seront terminées", explique Sabine Schimetschek. "Les travaux devraient ensuite durer deux ans." Sur le tracé de la conduite, il y a un fleuve et deux ports... Et toujours une frontière.

