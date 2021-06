Malgré les restrictions sanitaires, le World Festival Ambert se fera bien debout

Deluxe, Boulevard des Airs ou encore Dionysos à l'affiche, les spectateurs debout et non assis, pass sanitaire et billetterie ... Tout ce qu'il faut savoir sur le World Festival Ambert, du 15 au 17 juillet dans le Puy-de-Dôme.