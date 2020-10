Malgré les turbulences, Chalair augmente ses vols depuis l'aéroport de Limoges

La compagnie aérienne Chalair renforce ses vols depuis l'aéroport de Limoges-Bellegarde vers Lyon et Paris-Orly. Sans retrouver son rythme de croisière habituel, l'objectif est de soutenir l'économie locale, conformément à la délégation de service public pour laquelle Chalair touche des subventions.

A partir de ce lundi 5 octobre, Chalair augmente le rythme de ses vols au départ de l'aéroport de Limoges-Bellegarde. La compagnie aérienne assurera huit allers-retours par semaine vers Lyon et autant vers Paris-Orly. Ça correspond à un peu plus de 70% du rythme habituel de ces deux lignes, tel qu'on le connaissait avant la crise du coronavirus. Mais vu le contexte, c'est déjà un effort non négligeable pour la compagnie qui, comme tout le secteur, est touchée de plein fouet par le ralentissement de l'activité aérienne.

Des avions loin d'être remplis mais essentiels à la vie économique du territoire

Depuis le redécollage, en juin, les sièges occupés ont plafonné en moyenne à 30% dans les avions entre Limoges et Lyon. "C'est faible mais quand même plutôt bien pour cette ligne" assure Jérôme Latrasse, le directeur général adjoint de Chalair. Et c'est mieux que pour les vols vers Paris-Orly, qui ont encore plus de mal à se remplir. Il faut dire que ces liaisons s'adressent plutôt à une clientèle d'affaire, moins présente durant l'été. Depuis la rentrée, c'est encore relativement calme, mais il faut quand même augmenter la fréquence car la compagnie touche des subventions, dans le cadre d'une délégation de service public rappelle Jérôme Latrasse.

"Le but pour tout le monde est que ces vols perdurent, pour _continuer à permettre les échanges économiques_. Pour cela, il faut qu'on essaye de susciter la demande en augmentant l'offre de vol, donc nous essayons de jouer le jeu tout en évitant de perdre trop d'argent."

Ces efforts sont aussi consentis parce que les subventions publiques n'ont pas baissé, malgré la réduction du nombre de vols. Chalair a aussi maintenu ses liaisons saisonnières vers la Corse cet été. Celles-là ne sont pas subventionnées et ont rencontré un succès mitigé. 60% de fréquentation vers Ajaccio. Ça a moins bien marché pour Bastia, mais l'essentiel, là aussi, était d'occuper le terrain et de faire vivre l'aéroport de Limoges.