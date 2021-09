Malgré leur réouverture, les difficultés ne font que commencer pour les discothèques sarthoises

Les jeunes sarthois ont pu retrouver la vie nocturne. Depuis la semaine dernière, toutes les discothèques au Mans sont ouvertes. "On avait une foule devant les clubs dés le jeudi soir à 23h", raconte Alain Bellanger, patron de quatre boîtes de nuit dont le Garage et le Lockdown, confinement en anglais, le nouveau nom du Loft. "Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une telle affluence à cette heure, c'était une fête. Tous les collègues ont bien marché aussi", poursuit celui qui est aussi le représentant en Sarthe de la branche discothèque à l'Umih, l'union des métiers et des industries de l’hôtellerie.

"25% de chiffre d'affaires en moins"

Mais au Lockdown, sur les 800 personnes qui se sont présentées, 400 ont dû rebrousser chemin à cause de la jauge à 75% imposée sur les capacités d'accueil. "C'est donc 25% de chiffre d'affaires en moins, c'est obligatoire jusqu'au 1er novembre. C'est notre seul problème aujourd'hui, nous n'en avons plus avec le pass sanitaire" ajoute Alain Bellanger. Les boîtes de nuit auraient pu rouvrir dés le 9 juillet en le demandant, mais à l'époque "trop de jeunes n'étaient pas vaccinés et c'était compliqué de faire des tests antigéniques à la porte."

Les PGE à rembourser

Si la réouverture est une bouffée d'air frais pour les gérants des établissements de nuit, les difficultés économiques ne font que commencer. "Le plus dur reste à venir, on a tous été bénéficiaires d'un PGE, les prêts garantis par l'État, ce n'était pas un don comme certains pourraient le croire", explique-t-il. "Il faut désormais les rembourser, ça va s'additionner à toutes nos charges, nos salaires et nos loyers, il va falloir faire un surplus de chiffre d'affaires."