Malgré une absence de dérogation, la fête foraine de Clermont reste ouverte

Les auto-tamponneuses se rentrent encore dedans et les grands huit dévalent toujours les rails à la fête foraine Luna Park de Clermont, à l'espace Ernest-Cristal. La préfecture affirme ne pas avoir donné de dérogation aux organisateurs mais ceux-ci affirment de leur côté ne pas avoir reçu d'ordre de fermer.

Georges Guillemin est un des organisateurs du Luna Park, il explique avoir été reçu à la préfecture du Puy-de-Dôme ce lundi après-midi : "On a expliqué nos difficulté et notre situation, maintenant on attend une réponse de leur part."

Selon un décret en date du 16 octobre les fêtes foraines sont pourtant interdites dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. "Nous sommes un parc d'attraction, argumente Georges Guillemin, pourquoi est-ce qu'on devrait fermer alors que d'autres parcs d'attraction restent ouvert ?"

Des mesures barrières mises en place

Masque obligatoire, jauge de 1 000 visiteurs, attractions régulièrement désinfectées et allées plus espacées... selon Georges Guillemin les organisateurs se sont conformés aux demandes des autorités. Il affirme que la fête foraine est en mesure de recevoir du public en toute sécurité.

Gérant de ce stand de tir, Teddy Brédèche affirme faire moitié moins de chiffre d'affaires que d'habitude. © Radio France - Théophile Vareille

Infirmière au CHU de Clermont, Ludivine a amené ses trois enfants ce mardi après-midi. C'était l'option "la plus sécuritaire" selon elle, "parce que c'est au grand air", alors que de nombreuses activités en intérieur sont annulées pendant ces vacances de la Toussaint à cause du contexte sanitaire.

Gérant d'un stand de tir à la carabine, Teddy Brédèche, 24 ans, est venu de Béziers avec sa famille et il espère pouvoir continuer à travailler : "Je gagne moitié moins que d'habitude mais je veux juste pouvoir continuer à mon travail, faire rentrer quelques sous."

Selon Georges Guillemin, de nombreux forains pourraient se retrouver en difficulté financière si la fête foraine venait à fermer : "Même si c'est moins que prévu, toute rentrée d'argent est importante, rien que pour se nourrir, faire une petite trésorerie avant l'hiver, sinon comment est-ce qu'on va tenir ?" L'organisateur affirme désormais "attendre des directives" de la préfecture.