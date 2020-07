Malgré une baisse au mois de juin, le chômage en Normandie augmente de près de 26% au deuxième trimestre

La hausse est encore plus élevée que celle enregistrée au niveau national. Au deuxième trimestre en Normandie, le nombre de chômeurs recensés dans la catégorie A de Pôle emploi ( la catégorie de référence, qui regroupe des personnes sans activité et tenues de rechercher un emploi) a augmenté de 25,9% par rapport au premier trimestre de l'année 2020, selon les chiffres dévoilés ce lundi.

Près de 300 000 personnes inscrites, toutes catégories confondues

41 320 nouveaux demandeurs d'emplois ont donc rejoint cette catégorie A lors des mois d'avril, mai et juin, pour un nombre total de chômeurs qui s'établit en moyenne à 200 620 sur cette période, dans toute la région. Un chiffre qui augmente également si on compare à la même période, l'an dernier : +24%.

La crise économique, le confinement et la pandémie de coronavirus explique bien sûr cette forte hausse. Même si, au mois de juin, le nombre de chômeurs a baissé de 6,2% dans la région. Si on élargit, en prenant en compte toutes les catégories recensées chez Pôle emploi (catégories A, B, C), le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois, s'établit en moyenne à 290 720 au deuxième trimestre 2020. Ce nombre augmente de 5,9% en un trimestre (+16 190 personnes) et de 2,8% en un an. Et là pour le coup, les chiffres augmente également au mois de juin.

Les chiffres par département

En moyenne au deuxième trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A augmente dans les cinq départements normands, mais à des degrés différents : +32,1% dans la Manche (+8,6% pour toutes les catégories A, B et C), +29,7% dans le Calvados (+7,4% catégories A, B et C), +25,5% dans l’Orne (+5,4% catégories A, B et C), +23,8% dans l’Eure (+4,7% catégories A, B et C) et +23,6% en Seine-Maritime (+5 % catégories A, B et C).

À la fin du mois de juin, par rapport au mois de mai, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A a toutefois diminué de 7,2% dans la Manche et le Calvados, de 5,9% dans l’Eure, de 5,8% en Seine-Maritime et de 4,9% dans l’Orne.