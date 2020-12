Avec une fréquentation en baisse de 70%, au domaine du Sancy on espère des jours meilleurs

Avec les remontées mécaniques à l'arrêt, le domaine du Sancy peine à faire le plein de touristes pendant ces fêtes. L'office de tourisme décompte une baisse des réservations de 70% par rapport à l'année dernière sur l'ensemble du domaine.

Responsable de l'office de tourisme du Sancy, Luc Stelly espère arriver à une baisse de 50% d'ici la fin des fêtes, car les réservations de dernière minute affluent : "Il y a même des gens qui nous appellent pour réserver alors qu'ils sont sur la route, donc on espère pouvoir présenter un bilan un tout petit peu plus passable à la fin des vacances."

Le ski de fond ne compense la perte du ski alpin

Les stations de Super-Besse et du Mont-Dore s'en sortent pour l'instant un tout petit peu mieux, avec une fréquentation en baisse de 55%.

Mathias Picard, loueur de skis à Super-Besse, s'attend à perdre "au minimum" 50% de son chiffre d'affaires pendant les fêtes.

Installé à Super-Besse, Mathias Picard est loueur de skis et de matériel de montagne. Il a adapté son offre pour ces fêtes, "j'ai acheté un parc de skis de randonnées et mis le paquet sur le ski de fond", mais cela ne suffit pas : "Ça ne compense pas la perte du ski alpin, au mieux je m'attends à une perte d'activité de 50%."

En bas des pistes, la luge est une activité plébiscitée par les familles. © Radio France - Théophile Vareille

Les quelques touristes au rendez-vous essaient de diversifier leurs activités. La luge notamment rencontre un grand succès, c'est l'activité qu'ont choisie Matthieu et son épouse pour leurs deux filles ce dimanche-après midi.

Reportage à Super-Besse, la luge plébiscitée par les familles en bas des pistes et la ruée sur les skis de fond chez les loueurs.

Ce touriste breton en est très content : "C'est sympa en famille, et puis ce n'est qu'une activité, on va faire de la randonnée, du traîneau et si jamais on veut vraiment faire du ski on montera à pied, c'est une autre façon de profiter de la montagne."