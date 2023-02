Malleval : des baguettes magiques fabriquées avec du bois du Pilat à destination des apprentis sorciers

France bleu Saint-Étienne Loire : on fête, en ce moment les 25 ans de la saga Harry Potter. Est-ce que c'est une année particulièrement importante pour vous?

Laurent Aucoin : oui j'espère que ça relancera toute cette bonne énergie, tout ce rêve lié à Harry Potter. C'est ce qui m'a donné envie de créer des objets insolites, des objets que personne n'avait encore imaginé. Et puis, comme j'ai un savoir faire de sculpture et tournage sur bois, je me suis dit que j'aurais pu associer les deux.

Ça fait maintenant douze ans que vous fabriquez des baguettes. Vous avez été très encouragé, carrément adoubé, même, par J.K Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter...

C'était un très grand moment pour moi. Je lui ai envoyé une baguette d'un bois local, en buis, qui pousse au bord de notre rivière à Malleval, avec une plume de Harfang à l'intérieur, en hommage à la chouette Hedwige ! Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de sa part. Elle m'a dit de continuer à faire rêver les gens et que je n'hésite pas à inonder le monde de mes baguettes !

Vous vendez 300 baguettes par an. Qui vous les achète et est-ce que c'est suffisant pour faire tourner votre activité ?

J'ai beaucoup de fans de Harry Potter qui vont s'identifier à des personnages du livre ou du film. Puis après, j'ai défini une population très différente des gens fans de cabinets de curiosités, qui s'intéressent à la sorcellerie, à la magie. Je travaille grâce à un site internet et je me déplace lors de festivals fantastiques, au plus près des gens.

Ce sont des baguettes bien loin des simples jouets en plastique...

Elles sont très spéciales. Je travaille une cinquantaine d'essences de bois différentes, je laisse sécher pendant trois ans à mon domicile, dans une cave à aérer. Puis je les tourne sur une tour à bois. Ca représente deux heures de travail pour les plus simples, parfois plusieurs jours de boulot pour les modèles les plus complexes, avec de la corne, des plumes d'animaux ou du métal parfois très rare.

L'entreprise Morgul fabrique 300 baguettes par an dans la Loire et exporte partout dans le monde - Morgul

