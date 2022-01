Maltraitance en Ehpad : Orpea lance une mission d'évaluation, la direction convoquée par le gouvernement

Accusé de maltraitance dans ses Ehpad dans un livre enquête paru ce mercredi, le groupe Orpea a annoncé lancer une mission d'évaluation indépendante dans ses établissements. Le groupe affirme "prendre très au sérieux" les faits rapportés dans le livre de Victor Castanet, "Les fossoyeurs".

Deux cabinets "de premier plans" auront accès "à toutes les informations d'Orpea et de ses établissements qu’ils jugeront nécessaires", précise le communiqué du groupe. Les conclusions de cette mission seront présentées au Conseil d’administration d'Orpea "dans les meilleurs délais" et seront "tenues à la disposition des autorités compétentes et feront l’objet d’une communication".

Le gouvernement s'empare de l'affaire

"Je rencontrerai la direction d'Orpea sur convocation en début de semaine", a déclaré sur franceinfo Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, après les révélations.

"Il y a déjà une enquête qui a été menée par l'ARS lorsque les faits ont été dénoncés, maintenant il m'appartient de regarder si les préconisations qui avaient été faites par l'ARS en 2018 ont été respectées par cet établissement, parce que je ne veux pas généraliser. J'ai demandé à l'ARS Ile-de-France de me donner très vite, avant la fin de semaine, des explications. Est-ce que les préconisations qu'elle avait données ont été suivies ? Quant à la direction, je veux savoir s'il s'agit d'un système qui a été un peu général dans leur groupe, ce qui serait très choquant. On ne peut pas rogner sur des frais d'alimentation, d'hygiène, la maltraitance commence par là. Si les faits dénoncés dans le livre sont avérés, ce sont des faits graves."

Le directeur général d'Orpea, Jean-Christophe Romersi, s'est déclaré choqué et a parlé de transparence. Selon lui, le système qui est dénoncé dans le livre est faux. "C'est ce qu'on veut vérifier, indique la ministre. Je reçois pas mal de témoignages depuis hier, de familles avec lesquelles je compatis. Il faut avoir une pensée pour les familles et les soignants aussi."