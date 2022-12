Maltraitance institutionnelle en Ehpad : la CGT fait un signalement au procureur de Tarbes

La CGT vient de faire un signalement au procureur de la République de Tarbes et dénonce une situation de maltraitance institutionnelle dans les Ehpad de l'Ayguerote à Tarbes et à Vic-en-Bigorre. Faute de personnel, la CGT du centre hospitalier de Bigorre parle d'"une situation dramatique" dans ces deux maisons de retraite rattachées et gérées par l'hôpital.

ⓘ Publicité

Le syndicat avait déjà alerté la direction du Centre hospitalier et l'Agence régionale de santé. "Nous n'avons plus les moyens de fonctionner" explique, Jean-Marc Michaud, le secrétaire CGT des Hôpitaux de Tarbes et Lourdes pour qui, il manque une vingtaine de temps plein sur ces deux établissements. "Niveau hygiène et prise en charge de nos aînés, nous sommes obligés de passer sur des plannings de douches et de levers. On donne parfois des aliments hyperprotéinés quand on n'a pas le temps de donner les repas. Le personnel est au bout du bout et ne pense qu'à une chose, c'est de quitter cette structure. Ils ont des journées de 12 heures, voir plus. C'est devenu impensable", explique le secrétaire de la CGT.