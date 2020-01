"Maman au chocolat" : une cagnotte en ligne pour sauver le rêve japonais d'un couple de sexagénaires normands

Yainville, France

Il faut sauver "Maman au chocolat" ! C'est l'appel à l'aide d'un couple de sexagénaires normands installés au Japon depuis trois ans et dont la petite entreprise de fabrication de mousse au chocolat cartonne au pays du soleil levant. Seulement voilà, le succès de Catherine et Philippe, originaires de Yainville en Seine-Maritime, dérange un grand groupe français et la justice oblige maintenant le couple a changer le nom de la marque. Pour financer les frais, "Maman au chocolat" vient de lancer une cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi.

Tout commence en 2014, quand Catherine décide de changer de vie à l'aube de la soixantaine pour se consacrer à sa passion : la cuisine. Encouragée par son fils, elle quitte alors son travail chez Pôle Emploi pour tenter une reconversion. Elle reprend ses études, obtient un diplôme en cuisine puis en pâtisserie et tente en 2015 un concours de mousse au chocolat à Paris qu'elle remporte haut la main."Premier prix de la mousse au chocolat ! A chaque fois j'en ris, parce que j'en reviens pas", s'amuse Catherine. Trois ans plus tard, son CAP en poche, Catherine quitte la Normandie pour Tokyo au Japon où vit déjà son fils, avec son mari, ses économies, et une recette que les japonais ne connaissent pas.

On est les pionniers de la mousse au chocolat au Japon. - Catherine Bréard

Et la recette de Catherine remporte un succès immédiat. D'abord sur les marchés de Noël, puis dans les épiceries fines et dans les grands magasins, où la sexagénaire vend désormais 400 pots par jour. Mais le succès de "Maman au chocolat" commence à déranger un grand groupe français de desserts qui estime que le nom de la marque normande fait de l'ombre à ses propres produits.

C'est mon identité. Maman, c'est moi !

Depuis décembre 2019, "Maman au chocolat" doit changer de nom sur décision de justice. Un crève cœur pour Catherine : "C'est mon fils qui m'a donné ce nom là ! Il était toujours dans la cuisine quand je préparais la mousse au chocolat et un jour il me dit, Maman t'es une vraie maman au chocolat."

Un appel aux dons pour sauver leur rêve japonais

Une tuile financière aussi pour l'entreprise qui doit changer tout le packaging, les affiches, les flyers, les étiquettes des pots, les cartes de visites, et payer les frais afférents au changement de nom de la marque. C'est pourquoi "Maman au chocolat" lance un appel aux dons pour récolter les quelques 20.000 euros nécessaires. Il en va de la survie de l'entreprise et du rêve japonais de Catherine, fière de promouvoir les saveurs de la France et de la Normandie en particulier. Fière aussi d'avoir réalisé un rêve de petite fille à plus de 60 ans. Fière enfin de donner le courage à d'autres de se lancer dans l'aventure de leur vie. Reste à trouver un nouveau nom pour la marque. C'est presque fait, mais c'est encore un secret...