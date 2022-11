Mamans et cheffes d'entreprises : le réseau Mampreneurs au soutien dans le Tarn

Quel équilibre entre le pro et le perso ? La question se pose pour tous les travailleurs, et encore plus pour les femmes, mamans, et cheffes d'entreprises. Dans le Tarn, le réseau "Mampreneures" organise une rencontre ce lundi matin à Teyssode près de Lavaur pour apporter du lien et des solutions.

En fait, chaque mois, une rencontre a lieu autour d'un café pour soutenir les femmes entrepreneures qui sont aussi mères de familles. Car concilier toutes ces vies, "ça reste compliqué" explique Véronique Chabiron-Bouchet, la responsable du réseau "Mampreneures" dans le Tarn.

A chaque mois un thème de rencontre. Pour novembre : "les émotions au service de nos objectifs professionnels et personnels" avec une spécialiste de la gestion du stress. Car pour Véronique Chabiron-Bouchet, il est primordial d'être équilibré sur tous les plans : "C'est un tout. C'est important de prendre soin de nous, pour bien prendre soin de nos enfants et de notre entreprise. Et de notre vie dans tous les sens du terme".

44 adhérentes dans le Tarn

Le réseau, lancé en 2017 dans le Tarn, compte 44 adhérentes. Mampreneures possède également une antenne en Haute-Garonne. Quant aux domaines d'activité, ils sont larges : avocates, marketing, coaches, graphistes, etc.

"Notre réseau est ouvert à tout métier, et à tout âge" explique Véronique Chabiron-Bouchet. "Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et on sait qu'être maman, c'est jusqu'au bout. C'est l'état d'esprit bienveillant de notre réseau".