Manager de l'année 2020 : "être un industriel en France est un atout exceptionnel" déclare le patron de Gys

Bruno Bouygues a donc été choisi comme manager de l'année 2020. Le PDG de Gys, entreprise spécialisée dans le matériel de soudage et de la réparation de carrosserie, succède aux dirigeants de V and B. Gys emploie 550 salariés en Mayenne et possède plusieurs usines en Europe et en Chine.

Des clients supplémentaires

Le PDG a reçu son prix ce mercredi soir au Laval Virtual Center. L'année 2020 a été particulière pour l'entreprise industrielle à cause de la crise sanitaire évidemment, mais elle a su faire un choix stratégique payant en mars, au tout début du confinement. "Le brouhaha commercial s'est arrêté, puisque l'ensemble de nos clients qui sont des distributeurs ont fermé. Mais cela nous a permis de nous poser et de réfléchir à l'après-confinement. Nous avons misé sur des pénuries qui pourraient arriver, donc on a acheté énormément de composants pour pouvoir fabriquer et livrer rapidement s'il y avait un rebond de marché. Ce rebond a eu lieu en Europe avant le début de l'été" déclare Bruno Bouygues. Grâce à cela, l'entreprise mayennaise a gagné plus de clients en six mois qu'en dix ans d'après son PDG.

Le soutien de l'État

En début d'année dernière, le site chinois de Gys a dû fermer à cause de l'épidémie de la Covid-19. Cette malheureuse expérience a tout de même permis d'appréhender plus facilement ensuite les fermetures successives des autres sites en Europe. Bruno Bouygues estime aussi que la puissance publique de la France a permis aux entrepreneurs de garder le lien avec ses collaborateurs, et de mieux résister aux confinement. "Être un industriel en France est un atout exceptionnel en 2020, parce que d'abord on a eu un certain nombre de règles autour du chômage technique, du prêt garanti par l'État, plus les plans de relance du gouvernement. Tout cela nous a donné des conditions très saines pour repartir et accélérer en sortie de confinement" termine Bruno Bouygues.