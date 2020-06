Manche : 250 emplois à pourvoir dans l'éolien offshore à Cherbourg

C'est une excellente nouvelle sur le front de l'emploi dans le Cotentin, en pleine crise économique du COVID, ça fait du bien : LM Wind Power qui fabrique à Cherbourg des pales pour les éoliennes offshore va embaucher 250 personnes d'ici le premier trimestre 2021. Ces embauches seront dédiées à la production de la plus grande pale d'éolienne offshore au monde.

Haliade X : 107 mètres de long

Haliade X c'est la pale d'éolienne offshore la plus grande au monde avec 107 mètres de long et dont le processus de fabrication est tout aussi long et technique. Trois contrats ont été signés à l’automne dernier pour deux parcs sur les côtes américaines et un en Angleterre, 1200 pales en tout et un plan de charge assuré pour 5 ans. Mais il faut bien les produire, voilà pourquoi le site de Cherbourg va quasiment doubler ses effectifs l'an prochain et passer de 300 salariés à 550. L'objectif fixé il y a 8 ans par Général Electric sera alors atteint.

Les postes recherchés

Parmi les postes recherchés on peut noter des contrôleurs qualité, des opérateurs en logistique ou encore des techniciens de maintenance et des apprentis. Tous les profils sont les bienvenus, les candidats seront formés sur 12 mois à l'usine dans le but d'apprendre les processus de fabrication. Entre cours théoriquee et stages pratique. Sur le site internet Henrik Ravn, le directeur de l'usine à Cherbourg se dit "fier de participer au développement social et économique de la région, fier aussi de créer plus d'emplois dans la communauté environnante et d'apporter de nouvelles compétences en normandie".

Ouverte en avril 2018, LM Wind Power à Cherbourg est le premier site de fabrication de pales d'éoliennes en France. L'an dernier, deux pales ont été expédiées vers des sites tests et trois ont été assemblées à Rotterdam aux Pays-Bas.