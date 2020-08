Manche : A Lessay la résignation des habitants face à l'annulation de la foire millénaire

Lessay sans sa traditionnelle foire c'est officiel depuis hier jeudi. Elle n'aura pas lieu les 11 et 12 septembre prochain. Le préfet de la Manche a décidé de ne pas accorder d'autorisation. Habitants comme commerçants ne sont, dans l'ensemble, pas surpris et approuvent.

A Lessay la maire, Stéphanie Maubé, s'est exprimé ce vendredi matin par communiqué "regrettant cette décision et qu'il n'y avait pas eu de concertation avec les services de l'Etat". La mairie avait pourtant proposé un projet : deux foires qui devaient respecter la jauge des 5 000 mais en vain...Trop risqué pour les autorités. Les habitants de Lessay comme les commerçants eux disent comprendre dans l'ensemble la décision du préfet au vu de la situation sanitaire. Ils avouent même préférer pour certains qu'il y ait une pause cette année pour mieux repartir l'an prochain. A l'image de Guy qui a été déballeur à la foire pendant 44 ans, aujourd'hui il tient toujours un petit commerce de fruits et légumes dans le bourg : " c'est la meilleure solution. Déjà le projet de 30 hectares au lieu de 300, pas de tentes, pas de déballeurs, pas de fête foraine...C'est pas notre foire ça ! Et puis il y a les gens qui ne font pas assez attention. C'est plus raisonnable" .

Les déballeurs ne s'installeront pas à la foire de Lessay cette année © Radio France - Katia Lautrou

Au tabac presse de la patronne Sylvie, il y a Nono un habitué de la foire : "c'est une tradition, pour nous, manger le gigot ça va me manquer". La tendance est à la résignation face au risque sanitaire : "ça rassemble quand même énormément de monde faut pas prendre de risques non plus. C'est logique, _le préfet n'allait pas prendre le risque d'un cluster à Lessay._" Et puis il y a ceux qui sont un peu en colère : "si tout le monde avait été sérieux on n'en serait pas là aujourd'hui." D'autres se disent aujourd'hui carrément soulagé : "Au niveau sécurité moi j'avais un peu peur, y'a tellement de monde et des gens qui en font pas assez attention. Moi en tant que commerçante ça me soulage car les gens s'en fichent du port du masque". Annie tient un magasin de chaussures elle aussi comprend la décision du préfet mais veut rester optimiste : "Dommage pour la foire, elle est tellement populaire mais...ce sera pour l'année prochaine" L'année prochaine : voilà comment Lessay veut transformer aujourd'hui sa peine en espoir.