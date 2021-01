Manche : Acome a perdu 100 millions d'euros de chiffre d'affaires

Comme tout le monde, Acome veut vite oublier cette année 2020. Le spécialiste de la fabrication de câbles pour la fibre optique, le secteur automobile ou le bâtiment, vient de traverser une « période compliquée », reconnait son PDG Jacques de Heere.

Présent sur quatre continents, le groupe a perdu 100 millions d’euros l’an dernier, soit 20% de son chiffre d’affaires. C’est l’activité fibre optique qui a été la plus impactée.

Acome touché par le virus à Wuhan

Acome a vécu la pandémie depuis le tout début avec ses deux usines pour l’automobile installées en Chine dans la désormais célèbre région de Wuhan, point de départ de cette crise sanitaire mondiale.

Si l’année a été difficile, Acome a pu conserver ses salariés en CDI dans la Manche. Ce sera aussi l’objectif pour cette année 2021 : le groupe entend bien maintenir son millier de postes en France. Les départs seront donc remplacés.

Il pourrait même y avoir quelques embauches en 2021 : « des ingénieurs, des spécialistes en recherche et développement », précise Jacques de Heere. Pour sortir de la crise, Acome veut innover et proposer de nouveaux produits, notamment pour le marché de l’automobile hybride et électrique.