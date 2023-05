Manche : de plus en plus de "séniors" sur le marché du travail

C'est une étude de l 'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui résonne forcément en plein débat sur la réforme des retraites : sur le marché du travail normand, une personne sur 6 a désormais plus de 55 ans. En 10 ans, le nombre de "sénior" présent sur le marché du travail a augmenté de 60%.

C'est justement un des effets des décalages successifs de l'âge de départ à la retraite, voulus ces dernières années. Mais pas seulement : en réalité, ces chiffres s'expliquent surtout par le vieillissement de la population, nous dit l'INSEE. Un effet mécanique : les Normands sont de plus en plus vieux et il y a donc davantage de travailleurs aux cheveux blancs.

Des inégalités entre hommes et femmes

Il s'agit aussi de la conséquence d'une plus forte présence des femmes sur le marché de l'emploi. Avec toutefois, des inégalités dès que l'on rentre dans le détail : "comme chez leurs cadets, les hommes occupent plus souvent que les femmes des emplois à haut niveau de qualification", explique l'INSEE. Ainsi, les femmes âgées sont par exemple trois plus nombreuses que les hommes à occuper un travail à temps partiel.