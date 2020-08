Manche : des entreprises du BTP rattrapent des retards au mois d'août

Avec les deux mois de confinements, des chantiers ont carrément été stoppé et des patrons manchois ont décidé de rester ouvert ce mois-ci ou d'écourter les vacances d'août. Les explications de Daniel Lechapelain, le président de la CAPEB (chambre syndicale et artisanale des petites entreprises du batiment) "Pour rattraper des retards de chantiers et de trésoreries certains ont décidé d'écourter ou de panacher les congés pour faire un chiffre d'affaires honorables au mois d'août." Arnaud Carville à Chérencé le Héron dans le sud manche est spécialisé dans l'électricité installé à son compte il doit faire attention à ces chantiers et à ces clients aussi : "je finis en ce moment un chantier et je prendrais cette année des vacances en septembre". Jérôme Ladroue travaille chez Zénone Construction à Saint-Lô et selon lui il ne fallait pas changer les habitudes : "On ne veut pas se retrouver avec des soldes de congés énormes à prendre avant le 30 avril 2021 alors on a fait le choix de rester fidèles à nos habitudes et de laisser les 3 semaines de vacances en août"

Des retards de livraisons

Après les retards de chantiers dûs au confinement, aujourd'hui les entreprises du BTP doivent faire face à des retards de livraisons de matériels et de matériaux. Arnaud Carville à Chérencé le Héron dans le sud manche _"attend depuis un mois et demi une cuisine équipée". C_ertains salariés ont même été obligés de s'arrêter une semaine de travailler tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour continuer les chantiers.