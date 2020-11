Deux spécialistes manchois de la communication ont décidé de mettre leur savoir-faire au service des commerces de proximité durant ce second confinement. Ils leur offrent une visibilité sur les réseaux sociaux.

Manche : des pros de la com' au service des petits commerçants

Ils se prénomment tous les deux Jérôme, et travaillent dans l'événementiel digital. Mais depuis le reconfinement, le week-end, ils ont décidé de prendre leur caméra et de se rendre auprès des commerçants de proximité pour les mettre en valeur et les soutenir.

Présenter les commerces de façon positive

"Nous réalisons des facebook live d'environ 30 minutes lors desquels nous entrons dans différents commerces. Nous allons à la rencontre de leurs propriétaires pour évoquer leurs difficultés actuelles mais aussi _souligner leur dynamisme, et donner envie aux consommateurs de venir chez eux_", souligne Jérôme Dahan. Ce samedi matin, la venue des "deux Jérôme", est un petit événement au coeur de Condé-sur-Vire. Le maire de la commune, Laurent Pien, est là pour les accueillir. C'est un de ses conseillers municipaux qui a eu l'idée de faire appel à eux et pour le maire, c'est une bonne idée. "Il faut tout faire pour soutenir nos petits commerçants. Nous aurions pu prendre un arrêté municipal pour autoriser leur ouverture. Certains l'ont fait, mais ça n'aboutit pas car c'est illégal. Au contraire, nous préférons présenter nos commerces de manière positive en montrant qu'il y a des idées, que l'on peut continuer de consommer près de chez soi, et qu'il faut le faire pour soutenir nos commerçants".

D'autres communes bientôt à l'honneur

Caméra au poing, les deux "communicants" entrent successivement chez un coiffeur, chez le boulanger, le charcutier ou encore dans un bar-tabac, tout cela en direct sur le réseau social. "Malgré le contexte difficile, nous réalisons ces live avec le sourire mais en essayant de faire passer un message fort : il faut soutenir le petit commerce car _ce second confinement peu leur être fatal_". Et pour que ce soit efficace, la vidéo est disponible au delà du live sur la page facebook des "deux Jérôme".

Les deux hommes ont déjà réalisé les mêmes "performances", dans les rues de Saint-Lô, mais aussi de Caen. Ils devaient enchaîner ce week-end avec des visites à Coutances et Carentan.