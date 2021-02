Manche : des restaurants autorisés à rouvrir pour les salariés du BTP

La préfecture de la Manche ne veut pas communiquer de liste précise ou de nombre mais elle autorise désormais certains restaurants à rouvrir le midi, de manière dérogatoire, pour accueillir des salariés du BTP.

C'est le cas depuis une semaine, à la Fourchette, restaurant ouvrier d'Avranches. C'est une vraie bouffée d'air , explique Yoann Dalongeville, qui tient l'établissement depuis 6 ans.

On est super content. Plein d'entreprises et plein d'habitués reviennent. Bon, plus personne ne se sert la main, mais on se retrouve et c'est très bien !