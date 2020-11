Manche : forte affluence à Cherbourg-en-Cotentin pour la réouverture des commerces

Après plus d'un mois de fermeture, premier week-end de réouverture des magasins.Et premier dimanche aujourd'hui où de nombreux petits commerces ont décidé d'en profiter et d'accueillir les clients. Des clients qui dès hier matin étaient déjà à l'ouverture des portes.

Ce samedi c'était la ruée vers les rayons en tous genres, et les premiers ciblés étaient bien entendu les magasins de jouets au "Joué Club" de Tollevast on avait mis les moyens pour pouvoir compter les clients. Un pour 8m2 soit une jauge de 80 pour ce magasin qui avait installé des tickets à l'entrée. Et à l'intérieur des clients aux anges "ouh que ça fait du bien au moral de penser à Noël, on est venus de bonne heure mais il y a déjà du monde tant pis...On ne veut pas acheter sur internet mais faire profiter nos petits commerces qui en ont bien besoin".

Ce qui faisait plaisir c'était pour beaucoup de "retrouver une vie normale", acheter des fleurs aller chez le coiffeur, acheter un pantalon ou un livre. De petites choses du quotidien qui hier donnaient l'impression d'une liberté retrouvée comme pour ces lycéennes à la sortie d'une magasin de vêtement à La Glacerie "ça fait du bien de sortir car au lycée on est à la maison une semaine sur deux".

Pour Monique une mamie à la recherche des cadeaux de noël c'est " important de pouvoir voir du monde, de croiser des gens et de penser à autre chose". Quant à Richard papi gâteau "il fallait faire vite pour éviter les ruptures de stocks dans la hotte du père noël".

Et puis il y avait aussi beaucoup de monde dans les librairies car pour cette jeune femme "la culture c'est la liberté" .

Hier à Cherbourg on a fait la queue...mais HEUREUX !